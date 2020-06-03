Оксана Самойлова отрицает сходство новорожденного сына Давида с его отцом — рэпером Джиганом.

@samoylovaoxana

Не так давно модель расставила точки над i и сообщила, что, несмотря на то, что сейчас она живет под одной крышей с Джиганом, бракоразводный процесс уже запущен. После этого Самойлова опубликовала снимок сына и заявила, что внешность он унаследовал от нее:

«Когда глаза кажутся темными — это же просто я! Маленький Оксан».

Аудитория Самойловой разделилась на два лагеря. Одни подписчики согласились с моделью, другие же признались, что Давид гораздо больше похож на своего отца.