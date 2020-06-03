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«Маленький Оксан»: Самойлова отрицает сходство сына с Джиганом 

Мира Маркина 2 часа назад
Оксана Самойлова отрицает сходство новорожденного сына Давида с его отцом — рэпером Джиганом.
@samoylovaoxana
Не так давно модель расставила точки над i и сообщила, что, несмотря на то, что сейчас она живет под одной крышей с Джиганом, бракоразводный процесс уже запущен. После этого Самойлова опубликовала снимок сына и заявила, что внешность он унаследовал от нее:
«Когда глаза кажутся темными — это же просто я! Маленький Оксан».
Аудитория Самойловой разделилась на два лагеря. Одни подписчики согласились с моделью, другие же признались, что Давид гораздо больше похож на своего отца.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самойлова потребует от Джигана половину доходов.
Звёзды , Видео , Оксана Самойлова
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