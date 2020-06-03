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Пригожин призвал артистов собрать деньги на лечение Заворотнюк 

Мира Маркина 35 минут назад
Пригожин призвал артистов cкинуться для Заворотнюк
Фото: @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин призвал звезд шоу-бизнеса собрать деньги на лечение Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент борется с тяжелым заболеванием.
Продюсер заявил, что хотел бы возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. При этом заниматься этим Пригожин готов безвозмездно, главное, чтобы другие артисты его поддержали в этом начинании.
Как отметил продюсер, фонд мог бы помогать как молодым начинающим звездам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в материальной поддержке.
Бюджет организации мог бы формироваться, по мнению Пригожина, из взносов всех артистов. Они бы сдавали деньги не чаще раза в год, а бухгалтеры и юристы в таком фонде трудились бы бесплатно, — об этом сообщает "Собеседник":
«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет»,
— пояснил Пригожин.
Несмотря на то, что Заворотнюк проходит лечение от тяжелого заболевания, не так давно сообщалось, что ее состояние улучшилось. В данный момент актриса находится в своем загородном доме в поселке Крекшино вместе с семьей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин не понял, зачем ему бомж-пакеты.
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Звёзды , Иосиф Кобзон , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин , ИД "Собеседник"
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