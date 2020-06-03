Пригожин призвал артистов cкинуться для Заворотнюк

Продюсер заявил, что хотел бы возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. При этом заниматься этим Пригожин готов безвозмездно, главное, чтобы другие артисты его поддержали в этом начинании.

Как отметил продюсер, фонд мог бы помогать как молодым начинающим звездам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в материальной поддержке.

Бюджет организации мог бы формироваться, по мнению Пригожина, из взносов всех артистов. Они бы сдавали деньги не чаще раза в год, а бухгалтеры и юристы в таком фонде трудились бы бесплатно, — об этом сообщает "Собеседник":

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет»,

— пояснил Пригожин.

Несмотря на то, что Заворотнюк проходит лечение от тяжелого заболевания, не так давно сообщалось, что ее состояние улучшилось. В данный момент актриса находится в своем загородном доме в поселке Крекшино вместе с семьей.