Российская порнозвезда Любовь Бушуева , больше известная под псевдонимом Лола Тейлор, в разговоре с URA.RU призналась, что боится возвращаться в родной город Ишим в Тюменской области.

Бушуева пояснила, что опасается мести жителей Ишима из-за ее профессии.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что покинула родной город, когда ей было 17 лет. После этого она жила в Красноуральске, а затем переехала в Екатеринбург, где работала библиотекарем и массажисткой. Позже Бушуева решилась на переезд в Москву, — в столице она начала карьеру порноактрисы.

«И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями»,

— объяснила Бушуева свой страх перед возвращением в Ишим и Красноуральск. По словам девушки, она видится с родственниками, лишь когда те приезжают в Москву.