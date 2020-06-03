Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская порнозвезда боится возвращаться на родину 

Рамблер 2 часа назад
Российская порнозвезда Любовь Бушуева, больше известная под псевдонимом Лола Тейлор, в разговоре с URA.RU призналась, что боится возвращаться в родной город Ишим в Тюменской области.
Бушуева пояснила, что опасается мести жителей Ишима из-за ее профессии.
Звезда фильмов для взрослых рассказала, что покинула родной город, когда ей было 17 лет. После этого она жила в Красноуральске, а затем переехала в Екатеринбург, где работала библиотекарем и массажисткой. Позже Бушуева решилась на переезд в Москву, — в столице она начала карьеру порноактрисы.
«И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями»,
— объяснила Бушуева свой страх перед возвращением в Ишим и Красноуральск. По словам девушки, она видится с родственниками, лишь когда те приезжают в Москву.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярная певица попозировала в откровенном бикини.
Женский форум 10
Звёзды , Видео , Любовь Бушуева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина рассказала о муже-бездельнике и возмутила Сеть
Женщина рассказала о муже-бездельнике и возмутила Сеть
Блогерша возмутила Сеть «антикарантинной» вечеринкой
Блогерша возмутила Сеть «антикарантинной» вечеринкой
Еще один популярный в 90-х тренд вернулся в моду
Еще один популярный в 90-х тренд вернулся в моду
«Антикарантинная» вечеринка блогерши попала на видео
«Антикарантинная» вечеринка блогерши попала на видео
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Самые актуальные советы для наступившего лета
02:19
Самые актуальные советы для наступившего лета
Красота Здоровье
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
04:57
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение