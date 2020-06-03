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«Антикарантинная» вечеринка блогерши со звездами попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогерша Дина Саева (настоящее имя — Мадина Басаева), одна из самых популярных русскоязычных пользовательниц TikTok (на ее аккаунт подписано более десяти миллионов человек, а ее видео набрали более 320 миллионов лайков), устроила «антикарантинную» вечеринку с участием блогеров и звезд российской эстрады. Ролики с мероприятия были опубликованы в Instagram-сторис Саевой.
Вечеринка была посвящена TikTok-рекорду блогерши: таким образом она решила отметить то, что на ее аккаунт подписались десять миллионов человек. Среди гостей Саевой были певец Дима Билан и исполнительница Клава Кока.
Режим самоизоляции в Москве был продлен до 14 июня. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пока рано отменять и масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленке. В Москве разрешили прогулки, однако Собянин заявил о необходимости избежать скопления людей «как на первомайской демонстрации», поэтому жителей города было решено отпускать в парки по графику. В Подмосковье также продлили до 14 июня часть ограничений, введенных из-за коронавируса.
Саева родилась в Душанбе в 1999 году. В начале 2000-х ее семья получила российское гражданство. Блогерша завоевала популярность благодаря танцам под песни народов мира. Сейчас девушка сотрудничает с одним из продюсерских центров и несколькими крупными рекламодателями. Саеву называют самым популярным русскоязычным пользователем TikTok.
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Звёзды , Видео , Клава Кока , Дима Билан
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