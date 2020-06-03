Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Мы с мамой несколько раз получали "приглашение" зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал», — вспомнила исполнительница. По всей видимости она подразумевала Руслана Хамарова, убившего в течение 2000—2003 годов 11 женщин. Своих жертв он насиловал, а потом сбрасывал в колодец.

По словам Риты Дакоты, она жила в соседнем доме, поэтому сталкивалась с преступником, который предлагал зайти к нему.

«Слава Богу мы пиво не пьем, да, мам?» — написала артистка.

Весной 2018 года еще одна популярная певица Глюкоза рассказала, как в подростковом возрасте чуть не стала жертвой педофила. «Я нахожусь в шоу-бизнесе с 14 лет и скажу, что однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент», — поделилась артистка.