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Блогерша Дина Саева (настоящее имя — Мадина Басаева), прославившаяся благодаря социальной сети TikTok, устроила "антикарантинную" вечеринку при участии других блогеров и звезд российского шоу-бизнеса. Видеоролики с мероприятия Саева опубликовала в Instagram-stories.

Клава Кока. Вечеринка была посвящена TikTok-рекорду блогерши: так девушка решила отметить тот факт, что на ее аккаунт подписались 10 миллионов человек. Среди гостей Саевой были Дима Билан