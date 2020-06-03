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«Антикарантинная» вечеринка блогерши со звездами попала на видео 

Мира Маркина 1 час назад
Блогерша Дина Саева (настоящее имя — Мадина Басаева), прославившаяся благодаря социальной сети TikTok, устроила "антикарантинную" вечеринку при участии других блогеров и звезд российского шоу-бизнеса. Видеоролики с мероприятия Саева опубликовала в Instagram-stories.
Вечеринка была посвящена TikTok-рекорду блогерши: так девушка решила отметить тот факт, что на ее аккаунт подписались 10 миллионов человек. Среди гостей Саевой были Дима Билан и Клава Кока.
При этом режим самоизоляции в Москве еще не отменили. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что отменять социальное дистанцирование, масочный режим и удаленную работу еще рано.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что блогер раскритиковала Седокову.
Звёзды , Видео , Клава Кока , Дима Билан , Сергей Собянин
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