Экс-супруга Аршавина показала новый дом 

На протяжении долгих лет у Барановской не было собственной квартиры в Москве, из-за чего ей приходилось снимать жилье. Свои первые апартаменты телеведущая приобрела в 2017 году, а теперь она купила дом.

В загородный коттедж Юлия переехала совсем недавно:

«Это было непросто, и я благодарна всем друзьям, кто помог. Мне вовсе не тяжело без мужа, как многие могут думать. Всегда поддерживают близкие. Главное, чтобы я была "за", а не кто-то "против"».

В своем Instagram Юлия публикует видео, как ее дети занимаются спортом на участке: во дворе установлены футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь.