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Экс-супруга Аршавина показала новый дом 

Мира Маркина 54 минуты назад
Телеведущая и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. Об этом сообщает издание StarHit.
На протяжении долгих лет у Барановской не было собственной квартиры в Москве, из-за чего ей приходилось снимать жилье. Свои первые апартаменты телеведущая приобрела в 2017 году, а теперь она купила дом.
В загородный коттедж Юлия переехала совсем недавно:
«Это было непросто, и я благодарна всем друзьям, кто помог. Мне вовсе не тяжело без мужа, как многие могут думать. Всегда поддерживают близкие. Главное, чтобы я была "за", а не кто-то "против"».
В своем Instagram Юлия публикует видео, как ее дети занимаются спортом на участке: во дворе установлены футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь.
@baranovskaya_tv
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Барановская объявила о расставании.
Звёзды , Видео , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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