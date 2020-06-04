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Фанаты обсуждают фото Нюши в смелом купальнике 

Клео.Ру и ещё 1 2 часа назад
Фанаты обсуждают фото Нюши в смелом купальнике
Фото: Клео.Ру
С наступлением лета у многих звезд появилась ностальгия по пляжному отдыху. Не стала исключением и Нюша, которая выложила в своем Инстаграм фото в смелом купальнике.
На снимке звезда демонстрирует эффектный пляжный наряд с леопардовым принтом. Купальник имеет очень интересный дизайн. Он максимально открыт по бокам, благодаря чему поклонникам предоставляется отличная возможность рассмотреть роскошную фигуру певицы.
Чтобы приукрасить фотографию, Нюша обработала ее с помощью графического редактора, сделав небо фиолетового цвета и изобразив летающих на его фоне бабочек. Публикацию звезда сопроводила отрывком из произведения Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Цитата говорит о том, какое огромное влияние природа оказывает на человека.
@nyusha_nyusha
Однако подписчиков заинтересовали не столько философские рассуждения, сколько фигура певицы. Их мнения разделились: некоторые написали массу восторженных комплиментов, отметив красоту и идеальные формы артистки.
Другие же посчитали такое фото излишне смелым и провокационным. Высказывания звучат следующим образом:
«Певица должна петь, а не голые фото выставлять», «Мне показалось голая».
Нашлись и те, которые посчитали, что обработке с помощью фотошопа подвергся не только фон снимка, но и фигура Нюши.
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