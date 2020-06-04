Фанаты обсуждают фото Нюши в смелом купальнике 

С наступлением лета у многих звезд появилась ностальгия по пляжному отдыху. Не стала исключением и Нюша, которая выложила в своем Инстаграм фото в смелом купальнике.

На снимке звезда демонстрирует эффектный пляжный наряд с леопардовым принтом. Купальник имеет очень интересный дизайн. Он максимально открыт по бокам, благодаря чему поклонникам предоставляется отличная возможность рассмотреть роскошную фигуру певицы.

Чтобы приукрасить фотографию, Нюша обработала ее с помощью графического редактора, сделав небо фиолетового цвета и изобразив летающих на его фоне бабочек. Публикацию звезда сопроводила отрывком из произведения Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Цитата говорит о том, какое огромное влияние природа оказывает на человека.

@nyusha_nyusha

Однако подписчиков заинтересовали не столько философские рассуждения, сколько фигура певицы. Их мнения разделились: некоторые написали массу восторженных комплиментов, отметив красоту и идеальные формы артистки.

Другие же посчитали такое фото излишне смелым и провокационным. Высказывания звучат следующим образом:

«Певица должна петь, а не голые фото выставлять», «Мне показалось голая».

Нашлись и те, которые посчитали, что обработке с помощью фотошопа подвергся не только фон снимка, но и фигура Нюши.