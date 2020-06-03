Все новости на карте

Украинская певица Анна Седокова рассказала, как будучи в положении, уводила своего первого мужа, футболиста Валентина Белькевича , из ночного клуба. О своей личной жизни она разоткровенничалась в Instagram-аккаунте.

Звезда вспомнила, как случайно обнаружила своего супруга с другой женщиной в стриптиз-клубе.

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него" — поделилась Седокова.

Певица также рассказала, что она смиренно взяла его за руку и предложила пойти домой.

Разорвать отношения с мужем сразу артистка не смогла, поэтому пара была вместе плоть до рождения первой дочери. Расставание произошло в 2006 году.