Украинская певица Анна Седокова рассказала, как будучи в положении, уводила своего первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, из ночного клуба. О своей личной жизни она разоткровенничалась в Instagram-аккаунте.
Звезда вспомнила, как случайно обнаружила своего супруга с другой женщиной в стриптиз-клубе.
"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него" — поделилась Седокова.
Певица также рассказала, что она смиренно взяла его за руку и предложила пойти домой.
Разорвать отношения с мужем сразу артистка не смогла, поэтому пара была вместе плоть до рождения первой дочери. Расставание произошло в 2006 году.
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