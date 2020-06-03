Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нашла в стриптиз-клубе»: Седокова рассказала об изменах бывшего мужа 

Мария Сергеева 1 час назад
Украинская певица Анна Седокова рассказала, как будучи в положении, уводила своего первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, из ночного клуба. О своей личной жизни она разоткровенничалась в Instagram-аккаунте.
Звезда вспомнила, как случайно обнаружила своего супруга с другой женщиной в стриптиз-клубе.
"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него" — поделилась Седокова.
Певица также рассказала, что она смиренно взяла его за руку и предложила пойти домой.
Разорвать отношения с мужем сразу артистка не смогла, поэтому пара была вместе плоть до рождения первой дочери. Расставание произошло в 2006 году.
Ранее "Рамблер" писал о том, что «Антикарантинная» вечеринка блогерши со звездами попала на видео.
Звёзды , Видео , Анна Седокова , Валентин Белькевич
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни копейки денег себе не возьму»
«Ни копейки денег себе не возьму»
Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Британка заявила о готовности умереть от солнца
Британка заявила о готовности умереть от солнца
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Как случайная встреча привела к большой любви
03:17
Как случайная встреча привела к большой любви
Звёзды Любовь
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение