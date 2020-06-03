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Алена Водонаева обвинила россиянок в сексизме 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Водонаева обвинила россиянок в сексизме
Фото: @alenavodonaeva
Российская журналистка, писательница и блогер Алена Водонаева раскритиковала ряд СМИ, которые раскритиковали внешний вид ее гостьи Марии Максаковой, с которой она обсуждала проблему женского обрезания.
— В 2016 году она внесла на рассмотрение закон, запрещающий этот обряд, именно об этом мы с ней и говорили. Но что-то пошло не так. Прошлый выпуск обнажил другую проблему. Некоторые женские СМИ из 20-минутного сюжета вычленили только критику Максаковой. Они позволяли себе риторические вопросы о прическе, и это в разгар пандемии, когда салоны красоты по всему миру закрыты три месяца, — сообщила Водонаева на своем YouTube-канале, подчеркнув, что россиянки находятся на страже сексизма.
По мнению блогера, таким образом журналистки откладывают прогресс в стране, сами того не подозревая.
— Мы наглядно видим приоритеты нашего общества, а журналисты лишь потакают нашим самым худшим качествам, провоцируя этими статьями травлю. Вот и получайте вместо обсуждения важной проблемы ведро отборной желчи, причем от лица таких же женщин, как и вы, — заявила Водонаева.
Отметим, что ранее в СМИ пользователи раскритиковали Максакову за лишний вес. Кроме того, Максакова столкнулась с хейтом на своих страницах в соцсетях.
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