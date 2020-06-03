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Певица Рита Дакота чуть не стала жертвой маньяка 

Мария Сергеева 1 час назад
Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Фото: @ritadakota
Певица из России Рита Дакота вместе со своей мамой могла стать жертвой серийного убийцы. Об этом она написала в своем Instagram.
"Мы с мамой несколько раз получали "приглашение" зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал" — призналась звезда.
Скорее всего, она имеет в виду Руслана Хамарова, который в период с 2000 по 2003 год совершил убийства 11 женщин. Жертв он сначала насиловал, а потом сбрасывал в колодец.
По словам певицы, она жила в соседнем доме и иногда сталкивалась с маньяком.
"Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?" — написала Рита в соцсети.
Ранее "Рамблер" писал об истории в рубрике личный опыт: «Муж сбил человека и хочет привести его вдову в дом».
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