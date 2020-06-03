Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы

Певица из России Рита Дакота вместе со своей мамой могла стать жертвой серийного убийцы. Об этом она написала в своем Instagram.

"Мы с мамой несколько раз получали "приглашение" зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал" — призналась звезда.

Скорее всего, она имеет в виду Руслана Хамарова, который в период с 2000 по 2003 год совершил убийства 11 женщин. Жертв он сначала насиловал, а потом сбрасывал в колодец.

По словам певицы, она жила в соседнем доме и иногда сталкивалась с маньяком.