Телепродюсер Иосиф Пригожин в интервью для YouTube-канала "Кухонный разговор" рассказал о том, что он никогда не просил материальной помощи у государства. Однако, если денежные средства все же поступят, то он готов пожертвовать их детскому фонду или передать какому-нибудь музыканту, у которого сейчас нестабильное финансовое положение.

"Назовите мне фонд детский, или музыканта какого-нибудь, я обещаю, передам эти деньги из рук в руки. Ни копейки денег себе не возьму" — заявил он.

Напомним, что ранее появилась информация об обращении Пригожина к государству по поводу материальной помощи. На это медиаменеджер ответил, что какой-нибудь из его помощников или бухгалтер мог такое инициировать.