Блогер Лена Миро славится своими острыми высказываниями в адрес российских артистов. Теперь она обратила внимание на отечественных звезд, которые решили реализовать возможность получения материальной помощи от государства. Об этом она пишет в LiveJournal.
По ее словам, Дима Билан, Николай Басков, Тимур "Тимати" Юнусов, Григорий Лепс и Регина Тодоренко — черные дыры, которые жрут все, что попадает в их окрестности.
"Все перечисленные дыры, узнав о причитающихся государством выплатах в размере 1 МРОТ, подали заявление на получение 12’130 рублей" — пишет блогер.
Миро удивляет то, что некоторые из них уволили 10% своих работников в кризис, "выкинули их на улицу", однако все же требуют 12 тысяч рублей.
Она приводит данные "Собеседника", согласно которым Григорию Лепсу отказали в матпомощи из-за увольнения сотрудников; Билану заявку одобрили; туристической фирме, в которой доля у Аллы Пугачевой — одобрили; Тимати — отказали; Тодоренко — одобрили; Баскову — одобрили.
"Видимо, у наших «звёзд» логика совершенно иная — дербань, пока можно, хоть копеечку, но отними! Как мародёры, в самом деле" — резюмирует автор блога.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Пригожин заявил, что не просил у государства матпомощи.