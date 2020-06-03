«Хоть копеечку, но отними»

Блогер Лена Миро славится своими острыми высказываниями в адрес российских артистов. Теперь она обратила внимание на отечественных звезд, которые решили реализовать возможность получения материальной помощи от государства. Об этом она пишет в LiveJournal.

"Все перечисленные дыры, узнав о причитающихся государством выплатах в размере 1 МРОТ, подали заявление на получение 12’130 рублей" — пишет блогер.

Миро удивляет то, что некоторые из них уволили 10% своих работников в кризис, "выкинули их на улицу", однако все же требуют 12 тысяч рублей.

Она приводит данные "Собеседника", согласно которым Григорию Лепсу отказали в матпомощи из-за увольнения сотрудников; Билану заявку одобрили; туристической фирме, в которой доля у Аллы Пугачевой — одобрили; Тимати — отказали; Тодоренко — одобрили; Баскову — одобрили.