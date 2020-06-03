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Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия 

Lenta.ru 3 часа назад
Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Фото: Lenta.ru
Британская модель и актриса Кара Делевинь раскрыла журналу Variety свои сексуальные пристрастия. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.
«Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — объяснила 27-летняя Делевинь. Артистка добавила, что в разные дни ощущает себя более мужественной или более женственной.
7 мая стало известно, что Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон. Слухи о романе между Делевинь и Бэнсон появились в августе 2018 года. Ранее пресса описывала Кару Делевинь как бисексуалку.
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Звёзды , Эшли Бенсон , Кара Делевинь
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