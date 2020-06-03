Диденко рассказала о своей груди

29-летняя блогер Екатерина Диденко на днях увеличила себе грудь.

25 мая «Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко увеличила грудь с помощью собственного жира с живота и бедер. Блогер активно вела репортажи перед и после операции, а сейчас делится с фолловерами тем, как проходит ее реабилитация. В новом посте в Instagram мама двоих детей рассказала о своем самочувствии через неделю после пластики.

Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет. Шрамики — еле заметные. Голову мою уже сама. Руки еще не до конца могу поднимать, но уже проще,

— написала Екатерина.

(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)

По словам блогера, если бы у нее была возможность отменить операцию, она бы не сделала этого.

Нет, нет, и еще раз нет! Исполнилась моя мечта — и я стала чуточку счастливее.

Напомним, что блогерша Екатерина Диденко стала печально известна минувшей зимой после трагедии, случившейся на ее дне рождения. Тогда на банной вечеринке, устроенной Диденко, погибли люди — ее муж Валентин и двое друзей.