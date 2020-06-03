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«Пока твердая, шрамики — еле заметные»: «аптечная Ревизорро» рассказала о своем состоянии после пластики груди 

WMJ.ru 2 часа назад
Диденко рассказала о своей груди
Фото: Instagram
29-летняя блогер Екатерина Диденко на днях увеличила себе грудь.
25 мая «Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко увеличила грудь с помощью собственного жира с живота и бедер. Блогер активно вела репортажи перед и после операции, а сейчас делится с фолловерами тем, как проходит ее реабилитация. В новом посте в Instagram мама двоих детей рассказала о своем самочувствии через неделю после пластики.
Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет. Шрамики — еле заметные. Голову мою уже сама. Руки еще не до конца могу поднимать, но уже проще,
— написала Екатерина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
По словам блогера, если бы у нее была возможность отменить операцию, она бы не сделала этого.
Нет, нет, и еще раз нет! Исполнилась моя мечта — и я стала чуточку счастливее.
Напомним, что блогерша Екатерина Диденко стала печально известна минувшей зимой после трагедии, случившейся на ее дне рождения. Тогда на банной вечеринке, устроенной Диденко, погибли люди — ее муж Валентин и двое друзей.
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