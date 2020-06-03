Бывший супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков начал уничижительно говорить о российской эстраде. Подобными словами он подкрепил публикацию своих стихотворений в Instagram.
Депрессивный стиль заставил некоторых подписчиков упрекнуть фотографа в попытках выставить напоказ свои переживания. Бывший муж Гагариной задумался о правильности своих постов ввиду того, что некоторые люди даже звонят ему, прося прекратить.
"А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли" — ответил им Исхаков.
Он отметил, что может показать и свои вокальные данные в случае возникновения такого желания.
"Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет" — написал фотограф.
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