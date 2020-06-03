Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей 

Мария Сергеева 1 час назад
«Эстрада у нас убогая»
Фото: @isxakov
Бывший супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков начал уничижительно говорить о российской эстраде. Подобными словами он подкрепил публикацию своих стихотворений в Instagram.
Депрессивный стиль заставил некоторых подписчиков упрекнуть фотографа в попытках выставить напоказ свои переживания. Бывший муж Гагариной задумался о правильности своих постов ввиду того, что некоторые люди даже звонят ему, прося прекратить.
"А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли" — ответил им Исхаков.
Он отметил, что может показать и свои вокальные данные в случае возникновения такого желания.
"Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет" — написал фотограф.
Ранее "Рамблер" писал о Седоковой, которая рассказала об изменах бывшего мужа.
Видео дня. Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идите в ж**у, заслуженные!»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Заплаканная Брежнева сделала признание
Заплаканная Брежнева сделала признание
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
«Стыдно быть таким глупым»: Лоза разнес Киркорова
«Стыдно быть таким глупым»: Лоза разнес Киркорова
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Как случайная встреча привела к большой любви
03:17
Как случайная встреча привела к большой любви
Звёзды Любовь
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение