«Эстрада у нас убогая»

Бывший супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков начал уничижительно говорить о российской эстраде. Подобными словами он подкрепил публикацию своих стихотворений в Instagram.

Депрессивный стиль заставил некоторых подписчиков упрекнуть фотографа в попытках выставить напоказ свои переживания. Бывший муж Гагариной задумался о правильности своих постов ввиду того, что некоторые люди даже звонят ему, прося прекратить.

"А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли" — ответил им Исхаков.

Он отметил, что может показать и свои вокальные данные в случае возникновения такого желания.