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Алена Водонаева обвинила россиянок в сексизме 

Мария Сергеева 43 минуты назад
«Вот и получайте ведро отборной желчи»
Фото: @alenavodonaeva
Российская телеведущая Алена Водонаева резко отреагировала на публикации в некоторых СМИ, которые раскритиковали внешний вид ее гостьи Марии Максаковой, с которой у журналистки была беседа по поводу женского обрезания. Об этом блогер сообщила на своем YouTube-канале.
"Прошлый выпуск обнажил другую проблему. Некоторые женские СМИ из 20-минутного сюжета вычленили только критику Максаковой. Они позволяли себе риторические вопросы о прическе. И это в разгар пандемии, когда салоны красоты по всему миру закрыты три месяца" — заявила Водонаева.
По ее словам, россиянки стоят на страже сексизма, а журналисты, сами того не подозревая, откладывают прогресс в стране.
"Мы наглядно видим приоритеты нашего общества, а журналисты лишь потакают нашим самым худшим качествам, провоцируя этими статьями травлю. Вот и получайте вместо обсуждения важной проблемы ведро отборной желчи, причем от лица таких же женщин, как и вы" — подчеркнула журналистка.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Седокова рассказала об изменах бывшего мужа.
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Звёзды , Мария Максакова-Игенбергс , Алена Водонаева
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