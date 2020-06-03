«Вот и получайте ведро отборной желчи»

Российская телеведущая Алена Водонаева резко отреагировала на публикации в некоторых СМИ, которые раскритиковали внешний вид ее гостьи Марии Максаковой , с которой у журналистки была беседа по поводу женского обрезания. Об этом блогер сообщила на своем YouTube-канале.

"Прошлый выпуск обнажил другую проблему. Некоторые женские СМИ из 20-минутного сюжета вычленили только критику Максаковой. Они позволяли себе риторические вопросы о прическе. И это в разгар пандемии, когда салоны красоты по всему миру закрыты три месяца" — заявила Водонаева.

По ее словам, россиянки стоят на страже сексизма, а журналисты, сами того не подозревая, откладывают прогресс в стране.