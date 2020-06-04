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Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.

В новом посте в Instagram он признался, что хранил эту тайну 11 лет.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", — написал Александр Рыбак.

Сейчас Рыбак начал курс реабилитации с помощью врачей.

На "Евровидении-2009" белорус по происхождению Александр Рыбак представлял Норвегию. Он также выступал на конкурсе в 2018 году.