Блогер Екатерина Диденко 25 мая увеличила грудь с помощью собственного жира, взятого с живота и бедер. Вдова активно вела репортажи перед операцией и после нее, а сейчас делится своими впечатлениями.

"Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет. Шрамики — еле заметные. Голову мою уже сама. Руки еще не до конца могу поднимать, но уже проще" — написала блогер.

По словам Диденко, она довольна результатом операции, и не стала бы отменять ее, если бы представился такой шанс.