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Диденко рассказала о состоянии после увеличения груди 

Мария Сергеева 1 час назад
«Пока твердая, шрамики — еле заметные»
Фото: @didenko.katerina
Блогер Екатерина Диденко 25 мая увеличила грудь с помощью собственного жира, взятого с живота и бедер. Вдова активно вела репортажи перед операцией и после нее, а сейчас делится своими впечатлениями.
"Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет. Шрамики — еле заметные. Голову мою уже сама. Руки еще не до конца могу поднимать, но уже проще" — написала блогер.
По словам Диденко, она довольна результатом операции, и не стала бы отменять ее, если бы представился такой шанс.
"Нет, нет, и еще раз нет! Исполнилась моя мечта — и я стала чуточку счастливее" — поделилась вдова с подписчиками.
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