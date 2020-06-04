Макеева похвасталась шикарной фигурой в купальнике

Нарядившись в пляжный костюм, актриса фантазировала, что уже находится на пляже после долгой самоизоляции.

Анастасия Макеева в длительном пребывании дома из-за коронавируса заскучала по заморским берегам. Она рассказала подписчикам, что так соскучилась по морю, что целый день ходила по дому в купальнике. В подтверждение своих слов 38-летняя актриса и певица показала снимки в лаконичном и стильном плавательном костюме.

«Италия открыла для нас границы, а мы нет. Короче, я пофантазировала, что я на море и поехала с любимым на Мальдивы. И вся такая хожу, как дура, в купальнике по дому. Мы купаться будем или нет? Мы плавать будем в Черном море или все-таки вырвемся куда-то?», — спросила она у подписчиков.

@makeevan

«Анастасия, вы шикарная. А мне море не нужно, у меня Байкал рядом», «Красиво на этом снимке все. И вы и ваш купальник», «Я бы и в такой ванне, да с таким видом покупалась бы удовольствием. А вам желаю отвезти себя куда захотите, чтобы случилось отдохнуть этим летом, фигура готова», «Молодеете», «Настя просто бомбическая», «Красотка», «Очень идет синий цвет», — похвалили красоту Анастасии.

Но среди ее подписчиков немало и тех, кто критикует ее за откровенные фото и, по их мнению, лишний вес. На выпады в свой адрес Анастасия реагирует спокойно, но ставит хейтеров на место. «Не нравится — не смотрите. Меня мои ляжки устраивают», — заявляет она.