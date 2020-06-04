Блогер Лена Миро обругала Светлану Бондарчук . Доводы о несостоятельности и инфантильности бывшей жены знаменитого кинорежиссера она привела в своем новом посте

Миро отметила, что Светлана — женщина, которая не вызывает отрицательных эмоций у большинства.

"Понятно, почему: облезлая, безвредная, жизнерадостная. Такая же, как они: ничего из себя представляет".

Она высказалась о том, что у Бондарчук были все козыри для того, чтобы построить собственное имя.

"У Светки были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей собственной деятельности, а не на хлипкой основе штампа в паспорте о браке с Бондарчуком",

— написала Миро в своем блоге и отметила, что Светлана так и не смогла подняться выше определенного уровня..

"И теперь, в свои 50 с небольшим, Светка — это не более, чем бывшая жена Бондарчука, вынужденная жить на его подачки. П******а все предоставленные ей возможности, спустила жизнь в унитаз".

Недавно Ксения Собчак выпустила большое интервью со Светланой. В ходе него Собчак решила отметить, что сейчас "особенная" дочь бывших супругов вернулась из США, где проходила "жизненно необходимый курс лечения" и живет с "любящей семьей в Барвихе". Миро также резко высказалась относительно этой информации:

Бондарчук не жила с девочкой ни заграницей, не живёт с ней и сейчас. Светка проживает со своим альфонсом на Патриках. Хлеб с маслом и вино им покупает Федя. С какой такой «любимой семьёй» живёт Варя? С няней? С папой и его новой женой Паулиной Андреевой?

Миро поставила под сомнение, что девочке может быть "хорошо" с Паулиной и заявила, что Светлану это и не волнует:

"Жизнерадостной Светке — пофиг. У неё бурлит жизнь. Шмотки, поездки, видосики на карантине, собачки, платьица, борьба с эйджизмом, мущщщина. В общем-то, хорошая Светка баба, безвредная. Но только не по отношению к своей единственной дочке",

— заключила Миро.