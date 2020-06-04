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Миро пристыдила Светлану Бондарчук 

Стелла Шмель 4 часа назад
«Светка — это не более, чем бывшая жена Бондарчука»
Фото: depositphotos.com
Блогер Лена Миро обругала Светлану Бондарчук. Доводы о несостоятельности и инфантильности бывшей жены знаменитого кинорежиссера она привела в своем новом посте.
Миро отметила, что Светлана — женщина, которая не вызывает отрицательных эмоций у большинства.
"Понятно, почему: облезлая, безвредная, жизнерадостная. Такая же, как они: ничего из себя представляет".
Она высказалась о том, что у Бондарчук были все козыри для того, чтобы построить собственное имя.
"У Светки были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей собственной деятельности, а не на хлипкой основе штампа в паспорте о браке с Бондарчуком",
— написала Миро в своем блоге и отметила, что Светлана так и не смогла подняться выше определенного уровня..
"И теперь, в свои 50 с небольшим, Светка — это не более, чем бывшая жена Бондарчука, вынужденная жить на его подачки. П******а все предоставленные ей возможности, спустила жизнь в унитаз".
Недавно Ксения Собчак выпустила большое интервью со Светланой. В ходе него Собчак решила отметить, что сейчас "особенная" дочь бывших супругов вернулась из США, где проходила "жизненно необходимый курс лечения" и живет с "любящей семьей в Барвихе". Миро также резко высказалась относительно этой информации:
Бондарчук не жила с девочкой ни заграницей, не живёт с ней и сейчас. Светка проживает со своим альфонсом на Патриках. Хлеб с маслом и вино им покупает Федя. С какой такой «любимой семьёй» живёт Варя? С няней? С папой и его новой женой Паулиной Андреевой?
Миро поставила под сомнение, что девочке может быть "хорошо" с Паулиной и заявила, что Светлану это и не волнует:
"Жизнерадостной Светке — пофиг. У неё бурлит жизнь. Шмотки, поездки, видосики на карантине, собачки, платьица, борьба с эйджизмом, мущщщина. В общем-то, хорошая Светка баба, безвредная. Но только не по отношению к своей единственной дочке",
— заключила Миро.
Видео дня. Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах
Женский форум 5
Звёзды , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Ксения Собчак
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