Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»

Девушка в 1991 году вошла в первый состав поп-коллектива вместе с Настей Макаревич и Леной Перовой — вместе они учились в Детском театре эстрады в Москве.

В составе Лицея Изольда Ишханишвили записала девять альбомов и исполняла суперхиты группы — от «Осени» до «Паровозика-облачко». В 2000 году она окончила юридический факультет Института международного права и экономики, а уже через год ушла из «Лицея», решив заняться личной жизнью и сольной карьерой. С сольной карьерой не срослось — ее личная группа Шоколад так и не выступила на сцене, однако личная жизнь складывалась удачнее.

@izolda_i

Изольду Ишханишвили стали часто видеть на светских мероприятиях, на одном из которых она познакомилась с петербургским предпринимателем Дмитрием Десятниковым. У них есть восьмилетний сын Эдвард.

@izolda_i

Изольда продолжает мелькать в светских хрониках, а в личном Instagram не скрывает любви к искусству и дорогим ювелирным украшениям. Ну а ее визитная карточка — роскошная копна буйных кудрей — осталась при ней.

«Помню вас по группе «Лицей». Вы очень красиво одеваетесь. Странно, что нет цветочных принтов, наверное, приятно, что нет порванных по шею джинсов», «Выглядите так же, как и в группе „Лицей“! Эх, как жаль что тот состав „Лицея“ не остался навечно!» — размышляют в комментариях фолловеры Изольды.