Прилучный шокировал поклонников своим видом

В своем аккаунте Instagram он опубликовал снимок, на котором выглядел очень уставшим. Он запечатлен небритым, с нетипичной для него прической и уставшими глазами. Именно поэтому были напуганы его поклонники.

Instagram

Но самые внимательные подписчики сразу заметили, что переживать не стоит, так как актер выложил фото со съемочной площадки. Сообщается, что недавно были продолжены съемки фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада». Здесь рассказывается о летчике Михаиле Девятове, который совершил подвиг, сбежав из вражеского плена.

Павел же играет в этом фильме главную роль, а съемки идут уже несколько месяцев. Когда-то их пришлось прервать из-за пандемии COVID-19 в стране.

Прилучный очень рад тому, что режим самоизоляции частично сняли, поэтому он решил выложить кадр со съемочной площадки и поделиться радостью с фолловерами.

Сообщается, что актеру для этой роли необходимо было сильно похудеть. Идеально для картины его вес должен был составлять 39 кг, но при своем росте в 180 см, ему вряд ли удастся похудеть до такой цифры.