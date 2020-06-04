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Звезды, сменившие ориентацию, после разочарований в мужчинах 

Мира Маркина 1 час назад
Звезды-лесбиянки, скрывавшие свою ориентацию
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Эти звездные женщины не раз встречались с мужчинами, а некоторые из них и вовсе были в браке. Однако впоследствии череда разочарований в представителях мужского пола привела их… к счастливым отношениям с женщинами. Подробнее о звездах, сменивших ориентацию, в материале "Рамблера".

Синтия Никсон

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" была замужем за английским профессором Дэнни Мозесом в течение 15 лет. За это время Никсон родила супругу двоих детей, однако дети не остановили ее от развода. Разорвав отношения с Мозесом, актриса и общественный деятель начала встречаться с активисткой Кристин Маринони. В 2014 году женщины связали себя узами брака, вскоре у них появился общий сын.

Кристен Стюарт

@spillzdylz
Актриса, прославившаяся благодаря саге "Сумерки", долгое время встречалась со своим экранным возлюбленным Робертом Паттинсоном. Однако их отношения завершились тяжелым разрывом, после чего Стюарт призналась, что является бисексуалкой. В дальнейшем у артистки были романы с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, французской певицей Соко и моделью Стеллой Максвелл.

Эллен Пейдж

Канадская актриса состояла в отношениях со знаменитыми актерами, в числе которых Бен Фостер и Александр Скарсгард. Однако, как позже призналась Пейдж, романы с мужчинами были лишь маскировкой для того, чтобы скрыть ее истинную сущность, — всю свою жизнь она питала слабость к женщинам. В 2014 году Пейдж женилась на танцовщице Эмме Портнер. В интервью после свадьбы Эллен не раз говорила о том, что после того, как она раскрыла свою ориентацию, ей стало гораздо проще и легче жить.
Видео дня. Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах
Женский форум 1
Звёзды , Кристен Стюарт , Стелла Максвелл , Александр Скарсгард , Роберт Паттинсон , Эмма Портнер , Эллен Пейдж , Бен Фостер , Синтия Никсон
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