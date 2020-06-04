Звезды-лесбиянки, скрывавшие свою ориентацию

Эти звездные женщины не раз встречались с мужчинами, а некоторые из них и вовсе были в браке. Однако впоследствии череда разочарований в представителях мужского пола привела их… к счастливым отношениям с женщинами. Подробнее о звездах, сменивших ориентацию, в материале "Рамблера".

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" была замужем за английским профессором Дэнни Мозесом в течение 15 лет. За это время Никсон родила супругу двоих детей, однако дети не остановили ее от развода. Разорвав отношения с Мозесом, актриса и общественный деятель начала встречаться с активисткой Кристин Маринони. В 2014 году женщины связали себя узами брака, вскоре у них появился общий сын.

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Актриса, прославившаяся благодаря саге "Сумерки", долгое время встречалась со своим экранным возлюбленным Робертом Паттинсоном . Однако их отношения завершились тяжелым разрывом, после чего Стюарт призналась, что является бисексуалкой. В дальнейшем у артистки были романы с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, французской певицей Соко и моделью Стеллой Максвелл