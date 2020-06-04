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Семенович в халате и без макияжа приняли за уборщицу 

Russianshowbiz.info и ещё 3 1 час назад
Спортсменке, певице и актрисе Анне Семенович весной исполнилось 40 лет.
Мы привыкли видеть ее в полном боевом раскрасе, и даже не представляем, какая она по ту стороны рампы. Слава карантину, артисты начали делиться в соцсетях фотографиями без фильтров и ретуши. Анна Семенович тоже предстала перед поклонниками без прикрас. Она опубликовала фото в Инстаграме. "Вот такая я без фильтров, совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой, родной… Эти три месяца самоизоляции для меня стали настоящей перезагрузкой. Меня посещали разные мысли. Иногда даже хотелось все бросить и начать сначала, взять и полностью поменять профессию!», написала певица.
@ann_semenovich
Правда, не всем поклонникам вид Семенович без грима пришелся по душе.
"На уборщицу похожа", "Неузнаваемая без косметики, конечно", — пишут удивленные фолловеры.
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Звёзды , Видео , Анна Семенович
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