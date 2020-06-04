Боня осталась без жилья в Монако 

Во время самоизоляции Боня воспользовалась гостеприимством бывшего мужа, а сейчас вынуждена ютиться в небольшой квартире у подруги.

Виктория Боня в социальных сетях всегда хвасталась тем, насколько хорошо и роскошно живет в Монако. Пользователи сети, замечая нестыковки в ее рассказах, подозревали, что жизнь у бывшей звезды «Дома 2» не настолько роскошна и прекрасна, как она пытается это преподнести.

На днях выяснилось, что дела у Вики и в самом деле обстоят не лучшим образом. Оказывается, на протяжении уже 3-х месяцев звезде Инстаграма попросту негде жить. На период самоизоляции ей пришлось воспользоваться гостеприимством бывшего мужа, который приютил ее в своем особняке.

По окончании карантина Вика съехала. Звезда показывала, насколько роскошный вид открывается из окон ее апартаментов и даже оставляла геолокацию. Согласно последней выходило, что Боня живет в одном из самых роскошных многоэтажных домов в Монако.

Апартаменты, в отличие от остальных в этом доме, были скромными. Вика довольствовалась небольшой студией и по-хозяйски пересаживала цветы в горшках. Из-за этого у многих даже не возникло сомнений, что небольшую квартирку звезда купила. Лишь сегодня выяснилось — Боню приютила подруга. На самом деле Вике негде жить.

Именно поэтому рядом с ней сейчас нет дочки. Она живет в доме родного папы. Вика тем временем безуспешно пытается найти квартиру. По словам звезды, она должна была переехать в роскошный дом с бассейном, но сделка сорвалась. Боня об этом не жалеет, ведь ей подвернулся еще более роскошный вариант.

Фолловерам стало интересно, ведь еще совсем недавно Вика рассказывала, что переезжает в Лондон. В столице Туманного Альбиона знаменитость продержалась недолго. Сейчас она поясняет, что причина вовсе не в дороговизне жизни. Просто они с дочкой так и не смогли адаптироваться к местным условиям. Ради комфорта Анджелины Виктория решила вернуться обратно.