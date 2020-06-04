Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боня осталась без жилья в Монако 

Клео.Ру 2 часа назад
Боня осталась без жилья в Монако
Фото: Клео.Ру
Во время самоизоляции Боня воспользовалась гостеприимством бывшего мужа, а сейчас вынуждена ютиться в небольшой квартире у подруги.
Виктория Боня в социальных сетях всегда хвасталась тем, насколько хорошо и роскошно живет в Монако. Пользователи сети, замечая нестыковки в ее рассказах, подозревали, что жизнь у бывшей звезды «Дома 2» не настолько роскошна и прекрасна, как она пытается это преподнести.
На днях выяснилось, что дела у Вики и в самом деле обстоят не лучшим образом. Оказывается, на протяжении уже 3-х месяцев звезде Инстаграма попросту негде жить. На период самоизоляции ей пришлось воспользоваться гостеприимством бывшего мужа, который приютил ее в своем особняке.
По окончании карантина Вика съехала. Звезда показывала, насколько роскошный вид открывается из окон ее апартаментов и даже оставляла геолокацию. Согласно последней выходило, что Боня живет в одном из самых роскошных многоэтажных домов в Монако.
Апартаменты, в отличие от остальных в этом доме, были скромными. Вика довольствовалась небольшой студией и по-хозяйски пересаживала цветы в горшках. Из-за этого у многих даже не возникло сомнений, что небольшую квартирку звезда купила. Лишь сегодня выяснилось — Боню приютила подруга. На самом деле Вике негде жить.
Именно поэтому рядом с ней сейчас нет дочки. Она живет в доме родного папы. Вика тем временем безуспешно пытается найти квартиру. По словам звезды, она должна была переехать в роскошный дом с бассейном, но сделка сорвалась. Боня об этом не жалеет, ведь ей подвернулся еще более роскошный вариант.
Фолловерам стало интересно, ведь еще совсем недавно Вика рассказывала, что переезжает в Лондон. В столице Туманного Альбиона знаменитость продержалась недолго. Сейчас она поясняет, что причина вовсе не в дороговизне жизни. Просто они с дочкой так и не смогли адаптироваться к местным условиям. Ради комфорта Анджелины Виктория решила вернуться обратно.
Видео дня. Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах
Клео.Ру: последние новости
Заплаканная Вера Брежнева призналась, что страдает от депрессии Заплаканная Вера Брежнева призналась, что страдает от депрессии Дочь обвинила Успенскую в наживе на деградации населения Дочь обвинила Успенскую в наживе на деградации населения Моргенштерн показал, как выглядел до похудения Моргенштерн показал, как выглядел до похудения
Женский форум
Звёзды , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов
Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов
Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ
Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Лучшие способы быстро сжечь калории
06:13
Лучшие способы быстро сжечь калории
Здоровье
Диетолог рассказала, как вернуть себе форму
04:37
Диетолог рассказала, как вернуть себе форму
Здоровье
Как отдраить унитаз от ржавчины
02:08
Как отдраить унитаз от ржавчины
Дом и сад
Как живет особенная дочь Бондарчуков
02:46
Как живет особенная дочь Бондарчуков
Звёзды Дети
Как быстро вскрыть замок, если ключ потерялся
03:00
Как быстро вскрыть замок, если ключ потерялся
Дом и сад
Дочь Успенской всерьез обвинила мать
02:54
Дочь Успенской всерьез обвинила мать
Звёзды Дети
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение