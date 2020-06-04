Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram опубликовал кадр, на котором она сидит на ступеньках особняка матери в деревне Крекшино. «Живу в ожидании лета. А к вам оно уже пришло?» — спросила девушка своих подписчиков.

Многие пользователи отметили, что не самая теплая погода стоит сейчас во многих регионах страны. Сама Анна Заворотнюк пошутила, что скоро из-за самоизоляции начнет пилить и рубить дрова. Ей достаточно скучно.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк, которая несколько месяцев назад проходила лечение от тяжелого заболевания, сейчас находится как раз в Крекшино. Близкие оберегают звезду от посторонних глаз. Уже долгое время актриса не появлялась на публике.