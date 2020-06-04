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«Пуля-дуля»: Рудковская стала посмешищем из-за песни Лободы 

Экспресс газета 2 часа назад
Яна Рудковская даром, что работает музыкальным продюсером, но с творчеством коллег своего подопечного, видимо, совершенно не знакома. Это жена Евгения Плющенко наглядно продемонстрировала в прямом эфире со Светланой Лободой, самым позорным образом перепутав название песни артистки «Пуля-дура». В интерпретации Яны композиция экс-солистки «ВИА Гры» стала именоваться «Пуля-дуля».
Ошибка Рудковской не осталась незамеченной и ее тут же высмеяли в соцсети, смонтировав пародийный ролик из фрагментов клипа Лободы, куда вставили слова оскандалившейся Яны.
На видео обратила внимание и сама певица, выложив его у себя в Сторис, заодно отметив продюсера словами «я тебя обожаю». В итоге жене Плющенко тоже пришлось как-то отреагировать на случившееся, хотя она бы, наверняка, предпочла сделать вид, что не попадала в глупую ситуацию. Яна попыталась сохранить лицо и обернула свой провал в шутку.
«Ну вот и я с тобой feat записала», — ответила она Лободе.
Стоит отметить, что с самокритикой у Рудковской большие проблемы. Продюсер упорно делает вид, что она идеальный продюсер, жена и мать. А любые инсинуации в свой адрес воспринимает, как личное оскорбление.
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Женский форум 1
Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Светлана Лобода , Евгений Плющенко
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