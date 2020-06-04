Певица выложила фото топлес и получила выговор

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Мать популярной британской певицы и участницы группы Little Mix Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) обругала ее за чересчур откровенные снимки. Об этом сообщает Mirror.

В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала серию снимков в купальнике собственного бренда In'A'Seashell. На размещенных кадрах она позирует без верхней части бикини, прикрывая обнаженную грудь рукой.

@leighannepinnock

Несмотря на восторженные комментарии поклонников, Пиннок получила выговор от родственников. По словам знаменитости, ее мать написала: «Ли-Энн! Это уже перебор!». Возмущения матери также поддержала и старшая сестра певицы.

Участница группы Little Mix призналась, что слова членов семьи ее расстроили, однако отметила, что «некоторые выкладывают снимки куда хуже».