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Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери 

Lenta.ru 2 часа назад
Певица выложила фото топлес и получила выговор
Фото: @leighannepinnock
Мать популярной британской певицы и участницы группы Little Mix Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) обругала ее за чересчур откровенные снимки. Об этом сообщает Mirror.
В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала серию снимков в купальнике собственного бренда In'A'Seashell. На размещенных кадрах она позирует без верхней части бикини, прикрывая обнаженную грудь рукой.
@leighannepinnock
Несмотря на восторженные комментарии поклонников, Пиннок получила выговор от родственников. По словам знаменитости, ее мать написала: «Ли-Энн! Это уже перебор!». Возмущения матери также поддержала и старшая сестра певицы.
Участница группы Little Mix призналась, что слова членов семьи ее расстроили, однако отметила, что «некоторые выкладывают снимки куда хуже».
«Грудь — это просто куски жира. Кто их сексуализировал? Каждый волен делать со своим телом все, что он хочет», — добавила исполнительница.
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