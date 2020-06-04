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Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости 

Анастасия Иванова 1 час назад
Певец из Белоруссии Александр Рыбак, который стал победителем конкурса "Евровидение" в 2009 году, признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Исполнитель опубликовал пост, в котором рассказал, что хранил тайну на протяжении 11 лет.
"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", — заявил Рыбак.
Он написал, что с января этого года проходит курс реабилитации с помощью врачей и постепенно приходит в себя.
Напомним, что в 2009 году Александр Рыбак представлял на "Евровидении" Норвегию. Еще он принимал участие в конкурсе в 2018 году.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Александр Рыбак
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