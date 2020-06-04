Певец из Белоруссии Александр Рыбак , который стал победителем конкурса "Евровидение" в 2009 году, признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель опубликовал пост, в котором рассказал, что хранил тайну на протяжении 11 лет.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", — заявил Рыбак.

Он написал, что с января этого года проходит курс реабилитации с помощью врачей и постепенно приходит в себя.

Напомним, что в 2009 году Александр Рыбак представлял на "Евровидении" Норвегию. Еще он принимал участие в конкурсе в 2018 году.