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«Сколько женственности в одной шее»: в Сети обсуждают фото Пугачевой в черном купальнике 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
В Сети обсуждают фото Пугачевой в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники певицы нашли снимок, который Максим Галкин сделал еще в 2017 году. Многих поразил моложавый внешний вид Примадонны без макияжа.
Алла Пугачева редко появляется на публике, а этой весной она самоизолировалась в своем замке с мужем и детьми. Певица не так давно отпраздновала 71-летие. Поклонники отмечают, что за последние годы она сильно преобразилась и похорошела. Ей удалось похудеть, а также сменить стиль одежды. Все чаще Примадонна предстает в легких платьях, джинсах и даже шортах. Обычно летом звездная семья отдыхает в Юрмале, но пока карантин в Москве не завершен, они вынуждены наслаждаться природой только в своем саду.
А на днях в Сети появилось фото, сделанное в 2017 году. Тогда Максим Галкин запечатлел супругу на шезлонге в черном закрытом купальнике. Тогда певица продемонстрировала лицо без макияжа и стройные загорелые ноги. Черные сланцы с бантиком сочетались с нарядом звезды.
@allapugacheva_prima
«Больше так не делай! На первый раз прощу, на второй раз получишь по полной программе. Спасибо, что не в «белых тапочках»», — с иронией злилась на возлюбленного за этот снимок звезда.
Пользователи Instagram активно стали обсуждать архивное фото. Многие были поражены тому, как хорошо выглядит звезда в кадре. «Супер! Всем бы так выглядеть, молодые девчонки многие могут завидовать», «Вот вроде бы просто… А сколько женственности в одной шее», «Какая она красотка и душой и телом», «Девочка-девочка», «Блин, она реально красивая!» — выразили свои чувства поклонники. Напомним, что дочка артистки Лиза растет такой же красавицей и модницей, как мама. Она любит учиться, играть и наряжаться.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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