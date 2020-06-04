В Сети обсуждают фото Пугачевой в купальнике

Поклонники певицы нашли снимок, который Максим Галкин сделал еще в 2017 году. Многих поразил моложавый внешний вид Примадонны без макияжа.

Алла Пугачева редко появляется на публике, а этой весной она самоизолировалась в своем замке с мужем и детьми. Певица не так давно отпраздновала 71-летие. Поклонники отмечают, что за последние годы она сильно преобразилась и похорошела. Ей удалось похудеть, а также сменить стиль одежды. Все чаще Примадонна предстает в легких платьях, джинсах и даже шортах. Обычно летом звездная семья отдыхает в Юрмале, но пока карантин в Москве не завершен, они вынуждены наслаждаться природой только в своем саду.

А на днях в Сети появилось фото, сделанное в 2017 году. Тогда Максим Галкин запечатлел супругу на шезлонге в черном закрытом купальнике. Тогда певица продемонстрировала лицо без макияжа и стройные загорелые ноги. Черные сланцы с бантиком сочетались с нарядом звезды.

@allapugacheva_prima

«Больше так не делай! На первый раз прощу, на второй раз получишь по полной программе. Спасибо, что не в «белых тапочках»», — с иронией злилась на возлюбленного за этот снимок звезда.

Пользователи Instagram активно стали обсуждать архивное фото. Многие были поражены тому, как хорошо выглядит звезда в кадре. «Супер! Всем бы так выглядеть, молодые девчонки многие могут завидовать», «Вот вроде бы просто… А сколько женственности в одной шее», «Какая она красотка и душой и телом», «Девочка-девочка», «Блин, она реально красивая!» — выразили свои чувства поклонники. Напомним, что дочка артистки Лиза растет такой же красавицей и модницей, как мама. Она любит учиться, играть и наряжаться.