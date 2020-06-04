Названы знаменитости с самым высоким заработком 

Журнал Forbes опубликовал список мировых звезд с самым высоким заработком. Соответствующий рейтинг появился на сайте издания в четверг, 4 июня.

Его возглавила участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер, заработавшая 590 миллионов долларов (40 миллиардов рублей). Несмотря на то, что «знаменитость годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные ею от продажи 51 процента компании деньги реальны, подчеркивают эксперты издания.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст. Его состояние оценили в 170 миллионов долларов (11 миллиардов рублей). Известно, что наибольшую часть доходов артист получил от сделки по производству кроссовок Yeezy со спортивной маркой Adidas.

Третью строчку занял теннисист Роджер Федерер , заработавший 106 миллионов долларов (семь миллиардов рублей).