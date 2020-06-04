Солист «Иванушек» вспомнил тайную связь с Фриске

Кирилл Андреев , темненький из группы «Иванушки International», этой зимой гулял на свадьбе своего 19-летнего сына, а в следующем году будет праздновать 50-летний юбилей. Для единственного наследника он — пример для подражания: верный, любящий семьянин и заботливый отец. Со своей супругой Лолитой «Иванушка» Андреев познакомился на пике популярности бойз-бэнда — в 1998 году, и с того момента не расстается. Имя музыканта не полоскали «желтые» СМИ, и Андреев по праву считается образцовым мужем и родителем.

Музыкант согласился стать гостем ток-шоу «Секрет на миллион». Телеведущей Лере Кудрявцевой он признался — ему есть что скрывать и есть о чем удивить поклонников. Например, как он пристрастился к алкоголю в молодости и из-за этого даже перенес трепанацию черепа. Или что его супругой могла стать солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске

"Мы были молодые, и у нас была страсть, — приводит Кудрявцева слова Андреева в своей колонке на портале Teleprogramma.pro. — Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью»…

О том, сколько длился их роман, как они сходили с ума друг от друга и прятались по гримеркам, музыкант готов рассказать в эту субботу, в 21-00 на телеканале НТВ. Кроме того, Андреев готов исповедоваться на всю страну о том, что гложет его изнутри не один десяток лет.