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«Кирилл, хочу семью»: солист «Иванушек» вспомнил тайную связь с Жанной Фриске 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Солист «Иванушек» вспомнил тайную связь с Фриске
Фото: Teleprogramma.pro
Кирилл Андреев, темненький из группы «Иванушки International», этой зимой гулял на свадьбе своего 19-летнего сына, а в следующем году будет праздновать 50-летний юбилей. Для единственного наследника он — пример для подражания: верный, любящий семьянин и заботливый отец. Со своей супругой Лолитой «Иванушка» Андреев познакомился на пике популярности бойз-бэнда — в 1998 году, и с того момента не расстается. Имя музыканта не полоскали «желтые» СМИ, и Андреев по праву считается образцовым мужем и родителем.
Музыкант согласился стать гостем ток-шоу «Секрет на миллион». Телеведущей Лере Кудрявцевой он признался — ему есть что скрывать и есть о чем удивить поклонников. Например, как он пристрастился к алкоголю в молодости и из-за этого даже перенес трепанацию черепа. Или что его супругой могла стать солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске.
"Мы были молодые, и у нас была страсть, — приводит Кудрявцева слова Андреева в своей колонке на портале Teleprogramma.pro. — Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью»…
О том, сколько длился их роман, как они сходили с ума друг от друга и прятались по гримеркам, музыкант готов рассказать в эту субботу, в 21-00 на телеканале НТВ. Кроме того, Андреев готов исповедоваться на всю страну о том, что гложет его изнутри не один десяток лет.
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Звёзды , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Лера Кудрявцева , НТВ
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