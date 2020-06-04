Солист «Иванушек» рассказал о тайной связи с Фриске 

По словам звезды «Иванушек», его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита, а Жанна Фриске. На тот момент она была солисткой группы «Блестящие».

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Жанна говорила мне: "Кирилл, хочу семью…"», — рассказал Андреев.

Кроме того, певец признался, что в молодости он перебарщивал с алкоголем. Из-за этого он даже перенес трепанацию черепа.