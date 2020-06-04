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Солист «Иванушек» рассказал о тайной связи с Фриске 

Анастасия Иванова 1 час назад
Солист «Иванушек» рассказал о тайной связи с Фриске
Фото: globallookpress.com
Певец Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» признался в тайной связи с Жанной Фриске в молодости. Об этом он рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион».
По словам звезды «Иванушек», его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита, а Жанна Фриске. На тот момент она была солисткой группы «Блестящие».
«Мы были молодые, и у нас была страсть. Жанна говорила мне: "Кирилл, хочу семью…"», — рассказал Андреев.
Кроме того, певец признался, что в молодости он перебарщивал с алкоголем. Из-за этого он даже перенес трепанацию черепа.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Александр Рыбак признался в зависимости.
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Звёзды , Александр Рыбак , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Лера Кудрявцева
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