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Составлен рейтинг звезд с самым высоким заработком 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Составлен рейтинг звезд с самым высоким заработком
Фото: @kyliejenner
Журнал Forbes составил рейтинг мировых звезд с самым высоким заработком. На первом месте оказалась американская модель Кайли Дженнер из семейства Кардашьян.
Девушка заработала 590 миллионов долларов. Это около 40 миллиардов рублей. По словам экспертов издания, «знаменитость годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», однако деньги, полученные от продажи 51 процента ее компании, оказались реальны.
Следующее место в списке занял рэпер Канье Уэст. Состояние музыканта составляет 170 миллионов долларов (11 миллиардов рублей).
На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер. Спортсмен заработал 106 миллионов долларов. Это семь миллиардов рублей.
Кроме того, в рейтинг попали музыканты Эд Ширан, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, футболист Криштиану Роналду, теннисистка Наоми Осака и другие мировые звезды.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что модель перекачала жир в ягодицы и показала результат.
Видео дня. Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах
Звёзды , Эд Ширан , Криштиану Роналду , Пол Маккартни , Роджер Федерер , Forbes
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