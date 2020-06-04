Составлен рейтинг звезд с самым высоким заработком 

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Журнал Forbes составил рейтинг мировых звезд с самым высоким заработком. На первом месте оказалась американская модель Кайли Дженнер из семейства Кардашьян.

Девушка заработала 590 миллионов долларов. Это около 40 миллиардов рублей. По словам экспертов издания, «знаменитость годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», однако деньги, полученные от продажи 51 процента ее компании, оказались реальны.

Следующее место в списке занял рэпер Канье Уэст. Состояние музыканта составляет 170 миллионов долларов (11 миллиардов рублей).