Рудова взволновала фанатов фигурой в бикини

36-летняя актриса Наталья Рудова обрадовала фанатов очередным горячим снимком. Актриса позировала в кадре в откровенном наряде.

Звезда сериала «Татьянин день» обожает путешествовать, о чем говорить ее пестрая лента в «Инстаграм». Однако сейчас из-за пандемии коронавируса Рудова вынуждена проводить время в четырех стенах. Артистка не скрывает, что устала от томительной самоизоляции и хочет, чтобы все поскорее закончилось. Наталья вспомнила, как хорошо ей было на Мальдивах.

Горячие воспоминания заставили героиню сериала «Универ» опубликовать снимок из путешествия к Индийскому океану. На снимке Наталья предстала в алом бикини, позируя на лестнице, ведущей к кристально прозрачной воде.

@rudovanata

Актрису сфотографировали сверху, поэтому в кадр попала ее красивая грудь. Наталья услышала массу комплиментов от поклонников, посчитавших свою любимицу настоящей красавицей.