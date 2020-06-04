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Наталья Рудова взволновала подписчиков красивой фигурой в алом бикини 

Ovideo.ru 1 час назад
Рудова взволновала фанатов фигурой в бикини
Фото: @rudovanata
36-летняя актриса Наталья Рудова обрадовала фанатов очередным горячим снимком. Актриса позировала в кадре в откровенном наряде.
Звезда сериала «Татьянин день» обожает путешествовать, о чем говорить ее пестрая лента в «Инстаграм». Однако сейчас из-за пандемии коронавируса Рудова вынуждена проводить время в четырех стенах. Артистка не скрывает, что устала от томительной самоизоляции и хочет, чтобы все поскорее закончилось. Наталья вспомнила, как хорошо ей было на Мальдивах.
Горячие воспоминания заставили героиню сериала «Универ» опубликовать снимок из путешествия к Индийскому океану. На снимке Наталья предстала в алом бикини, позируя на лестнице, ведущей к кристально прозрачной воде.
@rudovanata
Актрису сфотографировали сверху, поэтому в кадр попала ее красивая грудь. Наталья услышала массу комплиментов от поклонников, посчитавших свою любимицу настоящей красавицей.
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Звёзды , Наталья Рудова
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