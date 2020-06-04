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Заразившаяся коронавирусом Елена Воробей вышла на связь: «Лекарства не особо действуют» 

Passion.ru 1 час назад
Елена Воробей: «Лекарства не особо действуют»
Фото: Instagram
52-летняя Елена Воробей пожаловалась на коварство COVID-19.
В первый день лета Елена Воробей рассказала поклонникам, что заразилась коронавирусом, и с тех пор не выходила на связь. Спустя трое суток артистка опубликовала видео, в котором предстала нежной и слабой.
«Не выходила на связь, простите, друзья…было тяжеловато и физически, и психологически, видимо потому, что лекарства не особо действуют ((Но сейчас я желаю скорейшего выздоровления тебе, мой дорогой, ты сильный, я верю, ты справишься», — написала она.
Поклонники поддержали артистку: она справится, уверены они. О ком пишет артистка — не уточняется.
Редакция Passion.ru желает Елене скорейшего выздоровления!
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Звёзды , Елена Воробей , passion.ru
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