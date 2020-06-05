«Тебе виднее как лизать» 

Все новости на карте

Словесные перепалки звезд и политиков с Сергеем Шнуровым в интернете — явление настолько же частое, насколько и приевшееся. Спор с артистом обеспечивает внимание прессы, практически не несет никакого репутационного ущерба, да еще и гарантирует знаменитостям стихотворение в их адрес от главного сетевого рифмоплета по состоянию на 2020 год. Другое дело, когда в пылу словесной перепалки оппоненты артиста внезапно обнаруживают в себе силы ответить ему стихотворениями — азарт конфликта, как правило, затмевает критическое мышление, рождая исключительные и по форме, и по содержанию опусы. На фоне очередного произведения, посвященного Шнурову (на этот раз за авторством продюсера Иосифа Пригожина ), «Лента.ру» вспоминает самые яркие «ответки» музыканту.

«Утром в инете, вечером в куплете»

Должно быть, наиболее официальный стихотворный ответ Шнурову прозвучал из уст депутата и председателя комитета Госдумы России по культуре Елены Ямпольской — запись, по крайней мере, до сих пор висит на YouTube-канале «Дума ТВ».

В конце 2018 года артист несколько раз критиковал (разумеется, в стихотворной форме) попытки властей цензурировать творчество относительно нецензурной лексики. К примеру, он посвятил стихи законопроекту, в котором оскорбление власти в интернете приравнивается к мелкому хулиганству, а также Совету при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, в котором призвал его членов выпить водки и озвучивать свои мысли без оглядки на цензуру.

Посмотрит ли ТВ, услышит радио —

Сейчас же зарифмует. Вуаля!

И окажись рожден не в Ленинграде он,

То был бы Шнур у трона короля.

Он каждый день теряет с кем-то девственность,

Хотя на музе счастливо женат.

Силовики, Госдума иль общественность —

Поэт повсюду главный экспонат.

Конечно, возраст у Шнура серебряный,

Однако он не рвется и звучит.

След в вечности оставит кратковременный.

Пусть Лира нет, но лира не молчит.

Он не фанатик строгой иерархии,

В любой формат он встроиться готов.

Ведь, право, отказаться от монархии —

Не значит обходиться без шутов.

Любопытно, что спустя два месяца Ямпольская объявила о том, что Шнуров вошел в состав другого консультативного органа, Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Тогда чиновница отметила, что ее заинтересовал «жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он [Шнуров] в последнее время для себя избрал». Позже Ямпольская даже выступила в защиту музыканта — хотя, точнее, защитила его принятие в Совет по культуре, и тоже в стихах:

Что за черная дыра

Затянула всех с утра?

Спорят: нужен Шнур в Совете

Или лучше без Шнура?

Говорит один: «Привет,

Ты кого зовешь в Совет?!»

А другой без предисловий

На ходу склепал навет.

С удивлением пишу:

Я Шнуром вас не душу

И по поводу Совета

Я советов не прошу.

Разберемся Комитетом

Сами мы в вопросе этом.

Пусть уныл ты и понур —

Разве в том повинен Шнур?

Сколько бы Шнуру ни виться,

Для чего напрасно биться?

Лучше шутка и курьез,

Чем пещерный ваш серьез.

«Полный рот говнеца набираешь»

Самая масштабная как по продолжительности, так и по числу использованных символов поэтическая перепалка у Шнурова произошла с телеведущей Ксенией Собчак. Она длилась с конца 2018 года по середину 2019-го, за это время артисты успели поговорить про анальные затычки и фиксации, объяснить, почему Шнуров «ведет себя как мудила», обсудить попу Собчак, ее любовные отношения с Константином Богомоловым , авторство стихотворений, опубликованных телеведущей в соцсетях и многое другое — из произведений вполне можно было бы собрать целый сборник. Одну из своих финальных тирад Собчак даже озаглавила «КОКС* для Шнурова, методическое пособие Как Отвечать Ксении Собчак».

Для галантнейшего кавалера,

Мачо в маечке-алкоголичке,

Мотя, Боня и прочая Лера

Написали в стихах методичку.

Ну, писать-то они не умеют,

И Собчак, их начальница, — тоже.

Богомолов писал, он — умнее,

Он всегда глупым дурам поможет!

Ну, Сережа, пора тебе в школу

Агрессивного стихосложенья:

Надо выписать в столбик глаголы,

В них — основа основ униженья.

Пососи карандаш, если трудно…

«Пососать!» — вот глагольчик отменный!

Он подходит и к шутке паскудной,

И к гнилым новостям про измены.

Перейдем к существительным. Серый,

Не копируй Крылова с Эзопом,

Пусть язык будет жестким и нервным:

*** — так ***! Если жопа — так жопа!

Всех мужей и любовников — в кучу!

Можно, кстати, добавить детишек,

Пусть помучатся бабы получше

После всех своих бабских делишек!

Если в драку зовут — пишешь: «Занят!»

Ведь не ссут же красавцы с экрана,

А красиво стреляют глазами

Из-под кепки со словом «охрана».

Ты там мускулом гордо играешь?

Есть прием эффективней и проще:

Полный рот говнеца набираешь

И плюешь в них с неистовой мощью!

Да, потом на «Боярде» воняет

И налет на зубах дорогущих,

Но зато как стишок унижает

Проституток и телеведущих!

«Тут запикать, блин!»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, прославившаяся в российской культурной среде, в частности, продолжительной войной с фильмом Алексея Учителя «Матильда», в которой выступала как защитница «чести и достоинства Святой Царской Семьи» (а также менее известными битвами с художником-карикатуристом Денисом Лопатиным и, предположительно, актером Алексеем Паниным ), посвятила Шнурову стихотворение после новостей о вступлении музыканта в Партию роста. В произведении она предложила читателям представить, какой выглядела бы работа музыканта в Госдуме. Своим памфлетом чиновница, по-видимому, пыталась выразить абсурдность появления артиста с его пристрастием к алкоголю и брани в ряду народных избранников.

​​А теперь представьте: Шнуров — депутат,

И гремит с трибуны петербургский мат.

К Думе подъезжает черный лимузин,

И звучит из окон… Тут запикать, блин!

Знаете, Сережа, я тут объясню:

В Думе не нальют вам рюмку коньяку.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай!

Водил всех нас Серега на выставку одну.

Хотите в депутаты? Давайте подскажу!

Все ваши лабутены и очки Собчак

Не рифмуются в законы — ну вообще никак.

«Ты для меня всегда был Шкуров»

Иосиф Пригожин

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным, должно быть, одна из самых нелепых звездных склок за весь карантин, поскольку создан на ровном месте — музыкант высмеял слова продюсера о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса, вскользь упомянув жену Пригожина певицу Валерию , после чего тот обрушил на Шнурова шквал критики и даже принялся писать ему личные сообщения с угрозами, а также посвятил исполнителю наполненное вульгарными оскорблениями стихотворение про «пестик Шкурова».

Ой, друже мой Шнурков иль Шнуров!

(Не знаю как тебя назвать)

Ты для меня всегда был Шкуров,

Тебе виднее как лизать.

Ведь не случайно стал заметен

Твой пропитый до трещин лик.

Теперь поешь не в туалете,

Теперь в Госдуме штурмовик.

Ты мне скажи, когда ты честен:

Когда с трибуны ты вещал?

Или когда свой голый пестик

Со сцены публике совал?

То ты на Первом лижешь руку,

То на Втором лизнул башмак,

Потом у Познера по мукам,

И стало ясно, кто дурак.

Ну ладно, слишком много чести

Тебе стихом мне отвечать.

Иди и ты со своею свитой,

Куда советовал — со**ть!

Это, впрочем, не первый случай, когда Пригожин отвечал на стишки Шнурова собственными опусами: в декабре 2018 года они поспорили по поводу допустимости нецензурной брани в песнях. Тогда продюсер выразил готовность вступить в «словесный баттл» с музыкантом.

Я стихов не умею писать,

И, как ты, для рифмы не ставлю *****,

Но баттл словесный смогу поддержать,

Привык то, что думаю, прямо бросать.

Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас — мода,

Так почем опиум для народа?

«Я умею пируэт»

Свои литературные способности не постеснялась показать и балерина Анастасия Волочкова, которую Шнуров ранее высмеял за любовь к «раздвиганию ляжек» — заявил в стихах, что артистка только шпагатами и может привлекать подписчиков в соцсетях. Волочкова ответила на это стихотворением по мотивам адресованной ей эпиграммы Шнура, в котором заявила, что «не умеет выглядеть фигово», но «умеет пируэт и молчать про дружбу».

Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат,

Как Настя Волочкова?!

Я, конечно, не поэт,

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

В конце текста балерина добавила загадочную, возможно, несущую в себе угрозу фразу: «А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой 🤣».

«И украинский дух в Крыму зачах»

Еще одним официальным лицом, решившим потягаться с основателем «Ленинграда» в рифмоплетстве, оказался депутат Госдумы Руслан Бальбек — он написал стихотворение после слов Шнурова о принадлежности Крыма в марте 2020-го. На вопрос-мем «Крым наш?», заданный Тиной Канделаки , музыкант после продолжительной паузы ответил: «Поживем — увидим». Ожидаемо столкнувшись после этого со шквалом критики, Шнуров попытался объяснить свою позицию в стихах и раскритиковал раболепие россиян, считающих, что на вопрос «чей Крым?» есть только ответ «наш», даже если это больше никто не признает. Бальбек, депутат от Крымской Республики, почувствовал себя лично задетым произведением Шнурова и ответил на него пафосной стихотворной агиткой, вдохновленной, судя по ее первым строкам, отрывком из « Евгения Онегина » про зиму и обновляющего путь на дровнях крестьянина.

Крым наш! И, право, этот фактор

Уже шесть лет влияет на весь мир.

Есть время «до» и есть постфактум —

Не украинский уже Крым.

Соседи все ж поднаторели в блокадах,

Санкциях и оскорбительных речах.

Но Крым живет, и солнце светит так же ярко,

И украинский дух в Крыму зачах.

Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,

И что заправок выбор невелик.

Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе…

Что ж мир об этом никому не говорит?

Нет, весь мир не наш, а наша лишь Россия,

И статус полуострова в ней стабилен и храним!

Жизнь Крыма «до» и «после» в плане созидания —

Два разных полюса. И этот факт неоспорим!