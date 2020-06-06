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52-летняя Джулия Робертс решила развестись с мужем после 18 лет брака 

WMJ.ru и ещё 7 3 часа назад
Робертс разводится с мужем после 18 лет брака
Фото: WMJ.ru
Актриса уже разъехалась с супругом.
Актриса Джулия Робертс приняла решение развестись с мужем, оператором Дэнни Модером, с которым они были вместе 18 лет. По сообщениям источника издания Woman’s Day, семья не выдержала карантина. По словам инсайдера, Джулия уже съехала от мужа в другой дом.
Джулия уже несколько недель живет в другом месте. Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Они пытались сохранить брак, но постоянное нахождение вместе в одном доме их брак не выдержал,
— рассказал источник.
Официального комментария от семьи на этот счет пока не поступало.
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Звёзды , Дэнни Модер , Джулия Робертс
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