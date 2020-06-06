Робертс разводится с мужем после 18 лет брака

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Актриса уже разъехалась с супругом.

Актриса Джулия Робертс приняла решение развестись с мужем, оператором Дэнни Модером , с которым они были вместе 18 лет. По сообщениям источника издания Woman’s Day, семья не выдержала карантина. По словам инсайдера, Джулия уже съехала от мужа в другой дом.

Джулия уже несколько недель живет в другом месте. Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Они пытались сохранить брак, но постоянное нахождение вместе в одном доме их брак не выдержал,

— рассказал источник.

Официального комментария от семьи на этот счет пока не поступало.