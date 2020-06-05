Эмин признался, что скрывал болезнь

Эмин Агаларов , который не так давно заявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом певец рассказал в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым во время прямого эфира в Instagram.

По словам Агаларова, ему приходилось скрывать болезнь для того, чтобы не множить и без того огромное количество слухов вокруг своей персоны.

Певец назвал заболевание "новым опытом" и признался, что из-за болезни ему пришлось провести две недели в полном одиночестве:

«Я никогда один не был дома в жизни! Встретился с самим собой впервые за 40 лет».

Сейчас Агаларов полностью реабилитировался после болезни. Как отметил певец, с серьезными последствиями недуга ему не пришлось столкнуться. При этом он уверен, что у него выработались антитела, которые помогут избежать заражения в будущем.

Певец предполагает, что мог заразиться COVID-19 во время рабочих поездок. Как оказалось, даже на самоизоляции Агаларов не прекращал работать: