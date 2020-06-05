Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмин втайне переболел коронавирусом 

Мира Маркина 4 часа назад
Эмин признался, что скрывал болезнь
Фото: @eminofficial
Эмин Агаларов, который не так давно заявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом певец рассказал в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым во время прямого эфира в Instagram.
По словам Агаларова, ему приходилось скрывать болезнь для того, чтобы не множить и без того огромное количество слухов вокруг своей персоны.
Певец назвал заболевание "новым опытом" и признался, что из-за болезни ему пришлось провести две недели в полном одиночестве:
«Я никогда один не был дома в жизни! Встретился с самим собой впервые за 40 лет».
Сейчас Агаларов полностью реабилитировался после болезни. Как отметил певец, с серьезными последствиями недуга ему не пришлось столкнуться. При этом он уверен, что у него выработались антитела, которые помогут избежать заражения в будущем.
Певец предполагает, что мог заразиться COVID-19 во время рабочих поездок. Как оказалось, даже на самоизоляции Агаларов не прекращал работать:
«Я весь период не прекращал работать и общаться с людьми. Не всегда в маске, понятное дело, здоровался с кем-то по привычке. Скорее всего, тогда и заболел».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Агаларова вышла на связь после новостей о разводе.
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Женский форум
Звёзды , Эмин Агаларов , Юсиф Эйвазов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Александр Рыбак признался в зависимости
Александр Рыбак признался в зависимости
«Пуля-дуля»: Рудковская стала посмешищем
«Пуля-дуля»: Рудковская стала посмешищем
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Александр Малинин натравил на дочь охрану
03:15
Александр Малинин натравил на дочь охрану
Звёзды Дети
Лучшие способы быстро сжечь калории
06:13
Лучшие способы быстро сжечь калории
Здоровье
Диетолог рассказала, как вернуть себе форму
04:37
Диетолог рассказала, как вернуть себе форму
Здоровье
Как отдраить унитаз от ржавчины
02:08
Как отдраить унитаз от ржавчины
Дом и сад
Как живет особенная дочь Бондарчуков
02:46
Как живет особенная дочь Бондарчуков
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение