Эмин признался, что скрывал болезнь

Эмин Агаларов, который не так давно заявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом певец рассказал в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым во время прямого эфира в Instagram.
По словам Агаларова, ему приходилось скрывать болезнь для того, чтобы не множить и без того огромное количество слухов вокруг своей персоны.
Певец назвал заболевание "новым опытом" и признался, что из-за болезни ему пришлось провести две недели в полном одиночестве:
«Я никогда один не был дома в жизни! Встретился с самим собой впервые за 40 лет».
Сейчас Агаларов полностью реабилитировался после болезни. Как отметил певец, с серьезными последствиями недуга ему не пришлось столкнуться. При этом он уверен, что у него выработались антитела, которые помогут избежать заражения в будущем.
Певец предполагает, что мог заразиться COVID-19 во время рабочих поездок. Как оказалось, даже на самоизоляции Агаларов не прекращал работать:
«Я весь период не прекращал работать и общаться с людьми. Не всегда в маске, понятное дело, здоровался с кем-то по привычке. Скорее всего, тогда и заболел».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Агаларова вышла на связь после новостей о разводе.