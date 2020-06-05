Иосиф Пригожин объяснил, почему не занимается музыкальным продвижением любовниц и любовников олигархов.

Не так давно продюсер признался, что влиятельные люди не раз обращались к нему для того, чтобы Пригожин продвинул на сцену их возлюбленных. Композитор Виктор Дробыш недавно сделал аналогичное признание.

«У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками. Но это всегда заканчивалось плачевно — конфликтами, разборками, войнами»,

— заявил Пригожин.

По словам продюсера, в современном мире желания любовницы для мужчины могут быть важнее желаний жены. Что касается любовников, то, как отметил Пригожин, он не имеет ничего против такого формата отношений. Главное, — чтобы ему не навязывали подобный образ жизни.