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Пригожин объяснил, почему не продвигает любовниц и любовников олигархов 

Мира Маркина 3 часа назад
Иосиф Пригожин объяснил, почему не занимается музыкальным продвижением любовниц и любовников олигархов.
Не так давно продюсер признался, что влиятельные люди не раз обращались к нему для того, чтобы Пригожин продвинул на сцену их возлюбленных. Композитор Виктор Дробыш недавно сделал аналогичное признание.
«У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками. Но это всегда заканчивалось плачевно — конфликтами, разборками, войнами»,
— заявил Пригожин.
По словам продюсера, в современном мире желания любовницы для мужчины могут быть важнее желаний жены. Что касается любовников, то, как отметил Пригожин, он не имеет ничего против такого формата отношений. Главное, — чтобы ему не навязывали подобный образ жизни.
Продюсер также рассказал, что в свое время к нему обращался за помощью и Стас Михайлов, однако Пригожин отказался с ним сотрудничать. Супруг певицы Валерии признался, что "не почувствовал его". Однако он рад, что в конце концов Михайлову удалось прославиться на всю Россию и состояться как артисту. Сейчас звезды находятся в прекрасных отношениях. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин не просил у государства матпомощи.
Женский форум
Звёзды , Видео , Стас Михайлов , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Валерия
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