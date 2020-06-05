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Как живет экс-участница группы «Другие правила» 

WMJ.ru 2 часа назад
Как живет экс-участница группы «Другие правила»
Фото: WMJ.RU
Алена Селезнева в 2003 году стала одной из победительниц телепроекта «Стань звездой!». После финала шоу образовалась группа «Другие правила». Ее хит «Лети! Беги!» тогда звучал повсюду.
Из-за проблем с продюсером группа просуществовала недолго. Но еще во время работы в «Других правилах» Алена создала свой проект Alena.Vocal house project, c которым гастролировала и давала концерты в ночных клубах. Но в 2008-м случился кризис, после которого Селезнева сменила род деятельности и стала арт-директором в караоке-баре GQ. После кризиса Алена продолжила выступать, но былую популярность певице вернуть не удалось.
WMJ.RU
Алена активно ведет соцсети: в своем профиле она публикует личные кадры и снимки из путешествий, а также хвастается прекрасной подтянутой фигурой.
WMJ.RU
В Instagram Алены указано, что она до сих пор поет, однако в последних постах нет кадров с ее выступлений. По словам Селезневой, в ближайшем будущем после снятий ограничений, введенных из-за коронавируса, она планирует вернуться на студию и записать новый музыкальный материал. А пока вместо кадров со сцены Селезнева публикует в соцсетях совместные снимки со звездными подругами: Кети Топурией и Екатериной Варнавой.
WMJ.RU
Алена уже много лет замужем. Вместе с супругом Антоном они воспитывают сына, который в 2019-м пошел в первый класс.
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