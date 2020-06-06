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Полина Гагарина уехала из дома после слухов об истинной причине развода 

News.ru и ещё 2 26 минут назад
Гагарина уехала из дома после слухов о разводе
Фото: News.ru
Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург в самый разгар слухов о причине развода певицы. Об отъезде из дома артистка написала в Instagram.
Поклонники вновь завалили её вопросами о разводе, но певица предпочла отмолчаться.
@gagara1987
Любимый Питер. Как же я скучала, — подписала Гагарина снимок, на котором сидит на подоконнике и любуется видами города.
Между тем фанаты певицы обсуждают несколько версий, почему артистка уходит от мужа. В частности, речь идёт о том, что фотограф Дмитрий Исхаков в последнее время чрезмерно контролировал супругу. Ещё одной причиной называют тот факт, что муж певицы зарабатывал в сотни раз меньше неё. Гагарину якобы такой поворот дел не устраивал, и она всё чаще высказывала претензии мужу, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира в таком случае останутся в собственности у Гагариной.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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