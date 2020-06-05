Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Айза Анохина подала заявление на развод 

Passion.ru и ещё 3 2 часа назад
Айза Анохина подала заявление на развод
Фото: Passion.ru
Бизнесвумен и популярная блогер подтвердила, что окончательно решила расстаться с мужем.
В январе 2020 года популярная блогер Айза Анохина шокировала подписчиков откровением о расставании с мужем Дмитрием Анохиным спустя пять лет брака. Подписчики надеялись, что 35-летняя бизнесвумен и ее супруг справятся с кризисом в отношениях и сохранят брак, однако, как стало известно, заявление на развод Айза подала еще 19 февраля. Это подтверждают данные на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы. Однако рассмотрение дела было отложено в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса.
Больше о проблемах в личной жизни и бракоразводном процессе поклонники Айзы смогут узнать в новом реалити-шоу «Супер Айза», которое стартует 6 июня на телеканале «Супер». Во время онлайн-презентации проекта экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя исполнителя Алексей Долматов — прим.ред.) призналась, что во время съемок была невероятно откровенной:
«Там будет не только про развод. Если бы я смотрела такую программу про совершенно не известного, не медийного человека, и он вел бы себя так же откровенно, мне было бы интересно. Я раскрыла душу».
По словам Анохиной, сложнее всего было рассказать о разводе детям — десятилетнему Сами и трехлетнему Элвису.
«Сами всегда был очень близок с Димой. Они хорошо общались. Я сразу сказала сыну, что он может общаться с Димой, видеться с ним. Да, Сами его любит, но сам говорил мне, чтобы я Диму больше не прощала. Сын видел, как я плакала»,
— вспоминает Айза.
Напомним, несмотря на то, что Айза Анохина и Гуф расстались в 2014 году, до сих многие ассоциируют блогера лишь с бывшей женой скандально известного рэпера. В одном из интервью Айза признавалась, что ее второй супруг был очень недоволен этим:
«Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было на тот момент уже никаких чувств к Леше. Он (Дмитрий Анохин — прим.ред.) мне все время говорил: «Иди, ты жена Гуфа». И я могу его понять тоже — человек подписал контракт с дьяволом буквально».
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Passion.ru: последние новости
41-летняя Татьяна Терешина похвасталась шикарной фигурой в пикантном видео — фанаты в восторге 41-летняя Татьяна Терешина похвасталась шикарной фигурой в пикантном видео — фанаты в восторге Смело и женственно: Аглая Тарасова обнажилась в нежной постельной фотосессии Смело и женственно: Аглая Тарасова обнажилась в нежной постельной фотосессии Заразившаяся коронавирусом Елена Воробей вышла на связь: «Лекарства не особо действуют» Заразившаяся коронавирусом Елена Воробей вышла на связь: «Лекарства не особо действуют»
Женский форум 1
Звёзды , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Пуля-дуля»: Рудковская стала посмешищем
«Пуля-дуля»: Рудковская стала посмешищем
Александр Рыбак признался в зависимости
Александр Рыбак признался в зависимости
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Александр Малинин натравил на дочь охрану
03:15
Александр Малинин натравил на дочь охрану
Звёзды Дети
Лучшие способы быстро сжечь калории
06:13
Лучшие способы быстро сжечь калории
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение