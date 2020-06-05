Айза Анохина подала заявление на развод 

Бизнесвумен и популярная блогер подтвердила, что окончательно решила расстаться с мужем.

В январе 2020 года популярная блогер Айза Анохина шокировала подписчиков откровением о расставании с мужем Дмитрием Анохиным спустя пять лет брака. Подписчики надеялись, что 35-летняя бизнесвумен и ее супруг справятся с кризисом в отношениях и сохранят брак, однако, как стало известно, заявление на развод Айза подала еще 19 февраля. Это подтверждают данные на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы. Однако рассмотрение дела было отложено в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса.

Больше о проблемах в личной жизни и бракоразводном процессе поклонники Айзы смогут узнать в новом реалити-шоу «Супер Айза», которое стартует 6 июня на телеканале «Супер». Во время онлайн-презентации проекта экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя исполнителя Алексей Долматов — прим.ред.) призналась, что во время съемок была невероятно откровенной:

«Там будет не только про развод. Если бы я смотрела такую программу про совершенно не известного, не медийного человека, и он вел бы себя так же откровенно, мне было бы интересно. Я раскрыла душу».

По словам Анохиной, сложнее всего было рассказать о разводе детям — десятилетнему Сами и трехлетнему Элвису.

«Сами всегда был очень близок с Димой. Они хорошо общались. Я сразу сказала сыну, что он может общаться с Димой, видеться с ним. Да, Сами его любит, но сам говорил мне, чтобы я Диму больше не прощала. Сын видел, как я плакала»,

— вспоминает Айза.

Напомним, несмотря на то, что Айза Анохина и Гуф расстались в 2014 году, до сих многие ассоциируют блогера лишь с бывшей женой скандально известного рэпера. В одном из интервью Айза признавалась, что ее второй супруг был очень недоволен этим: