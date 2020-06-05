Варнава рассказала о ссоре с новым бойфрендом

35-летняя звезда Comedy Woman рассказала о новом романе.

В начале мая Екатерина Варнава сообщила, что они с 33-летним Константином Мякиньковым расстались спустя шесть лет романа. По словам актрисы, это было обоюдное решение, пара рассталась друзьями. Сейчас у актрисы новый роман, но личность избранника она пока не рассекречивает. Екатерина в своем недавнем интервью лишь сообщила, что избранник также относится к творческой профессии. В новом интервью в программе «Честный развод» актрисы Агаты Муцениеце Варнава рассказала, что на днях у них случилась первая ссора с возлюбленным.

Мы первый раз сегодня поругались. Не из-за пандемии. Просто тяжело двум творческим единицам. Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, то чувствую себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны. Но мне не нравится быть такой. Пока день тишины. Но я не уверена, что это надо, когда отношения зарождаются,

— рассказала актриса.

Кроме этого, Екатерина рассказала, как на днях они вместе с бойфрендом танцевали на Лубянке. По словам актрисы, они нашли это романтичным. Но так как в Москве введен режим самоизоляции, в конечном итоге к влюбленным подошли полицеские и попросили предъявить электронные пропуска.