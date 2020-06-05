Бывшая жена Романа Жукова назвала его садистом 

Экс-жена музыканта Романа Жукова Елена призналась, что ее бывший супруг превратился в садиста. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам экс-жены Жукова, музыкант избивал ее и детей. Все это из-за того, что артист с самого детства жил в стрессе. Елена рассказала, что, когда Роману Жукову было семь лет, у него на глазах скончался отец.

Кроме того, у певца были проблемы с алкоголем и наркотиками, на что он тратил все накопленные средства.

«Сейчас я поумнела и знаю, что надо бить тревогу, если мужчина тебя обижает, бьет. Я ему советую, рекомендую полечиться: многие публичные люди ложились в клиники от алкогольных и химических зависимостей», — поделилась бывшая жена музыканта.

Она добавила, что музыкант и сейчас продолжает мешать ей жить.