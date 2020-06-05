Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая жена Романа Жукова назвала его садистом 

Анастасия Иванова 19 минут назад
Бывшая жена Романа Жукова назвала его садистом
Фото: globallookpress.com
Экс-жена музыканта Романа Жукова Елена призналась, что ее бывший супруг превратился в садиста. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам экс-жены Жукова, музыкант избивал ее и детей. Все это из-за того, что артист с самого детства жил в стрессе. Елена рассказала, что, когда Роману Жукову было семь лет, у него на глазах скончался отец.
Кроме того, у певца были проблемы с алкоголем и наркотиками, на что он тратил все накопленные средства.
«Сейчас я поумнела и знаю, что надо бить тревогу, если мужчина тебя обижает, бьет. Я ему советую, рекомендую полечиться: многие публичные люди ложились в клиники от алкогольных и химических зависимостей», — поделилась бывшая жена музыканта.
Она добавила, что музыкант и сейчас продолжает мешать ей жить.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Пригожин объяснил, почему не помогает любовницам.
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Звёзды , Роман Жуков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рыбак впервые рассказал о зависимости
Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться
Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться
5 звездных конфликтов громче Пригожина и Шнурова
5 звездных конфликтов громче Пригожина и Шнурова
Как знаки зодиака будут худеть после карантина
Как знаки зодиака будут худеть после карантина
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Александр Малинин натравил на дочь охрану
03:15
Александр Малинин натравил на дочь охрану
Звёзды Дети
Лучшие способы быстро сжечь калории
06:13
Лучшие способы быстро сжечь калории
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение