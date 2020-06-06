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Гоген Солнцев заявил, что «живет на хлебе и воде» с Терешкович и любовницей 

Russianshowbiz.info и ещё 1 1 час назад
Солнцев рассказал о тяжелом материальном положении
Фото: Russianshowbiz.info
Гоген Солнцев сообщил о крайне тяжелом материальном положении.
Шоумен поддержал Иосифа Пригожина со словами «артисты оказались на грани нищеты», пишет «Собеседник.ru». Солнцев заявил, что последнее время остался совсем без денег и средств уже не хватает даже на нормальное питание.
«Живем втроем на хлебе и воде», — сказал Гоген, имея в виду свою жену Екатерину Терешкович и любовницу Лидию.
Солнцев уверен, что в первую очередь государство должно помочь звездам 90-х, которые получали за выступления скромные суммы и сейчас остались без накоплений: «Гонорары как у Лепса и Аллегровой есть у единиц». В связи с этим он призвал прекратить осуждать Пригожина за слова о бедственном положении артистов.
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Звёзды , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Иосиф Пригожин
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