Солнцев рассказал о тяжелом материальном положении

Гоген Солнцев сообщил о крайне тяжелом материальном положении.

Шоумен поддержал Иосифа Пригожина со словами «артисты оказались на грани нищеты», пишет «Собеседник.ru». Солнцев заявил, что последнее время остался совсем без денег и средств уже не хватает даже на нормальное питание.

«Живем втроем на хлебе и воде», — сказал Гоген, имея в виду свою жену Екатерину Терешкович и любовницу Лидию.

Солнцев уверен, что в первую очередь государство должно помочь звездам 90-х, которые получали за выступления скромные суммы и сейчас остались без накоплений: «Гонорары как у Лепса и Аллегровой есть у единиц». В связи с этим он призвал прекратить осуждать Пригожина за слова о бедственном положении артистов.