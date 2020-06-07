Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото российской гимнастки в купальнике взволновало фанатов 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Фото гимнастки в купальнике взволновало фанатов
Фото: @karolisha.s
Фото российской гимнастки Каролины Севастьяновой взволновало фанатов. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
Севастьянова сфотографировала себя в красном купальнике и шляпе от солнца и подписала: «Что может быть лучше». Судя по геолокации, фото было сделано в Монако.
@karolisha. s
Подписчики оставили под публикацией около сотни комментариев и поставили более семи тысяч лайков. «Слишком красивая», — написал пользователь с ником jerome.pernot.1. «Почему ты постоянно одна. Где подруги, друзья?» — заметил shapi.84.
Ранее спортсменка прокомментировала массовые беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала мерзким двуличием ситуацию в стране.
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. На ее счету также две победы на чемпионате Европы.
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Последние новости
Макгрегор объявил о завершении карьеры Макгрегор объявил о завершении карьеры Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Седокова сверкнула загорелыми бедрами в стрингах
Седокова сверкнула загорелыми бедрами в стрингах
Робертс разводится с мужем после 18 лет брака
Робертс разводится с мужем после 18 лет брака
«Приятная домработница в доме мужчины-гея»
«Приятная домработница в доме мужчины-гея»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Виктория Боня: «Мне было выгодно быть жертвой»
00:35
Виктория Боня: «Мне было выгодно быть жертвой»
Звёзды
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Терешина поделилась фото в нижнем белье
00:14
Терешина поделилась фото в нижнем белье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение