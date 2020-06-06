Одна из подписчиц артистки прокомментировала конфликт Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина . Супруг Валерии пожаловался на тяжелое положение артистов из-за пандемии коронавируса, за что музыкант раскритиковал его и посвятил ему матерное стихотворение.

«После этого скандала Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…», — написала подписчица.

В ответ певица заявила, что Шнуров напрасно «очернил» ее мужа, поскольку якобы сам просил о помощи российскому шоу-бизнесу. «Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся», — заявила Валерия.

После стихотворения музыканта Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед Валерией. После заявления Пригожина Шнуров опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с угрозами и бранной речью, заявив в стихах, что они поступили от Пригожина. Однако продюсер заверил, что ничего не писал музыканту, заявив, что даже не знает телефона артиста. Позднее продюсер подчеркнул, что его не волнуют негативные высказывания в интернете, объяснив это «иммунитетом к хейтерам» и обвинив Шнурова в разжигании революции.