Муцениеце раскрыла реальные причины развода

31-летняя российская актриса Агата Муцениеце впервые проговорилась об истинных причинах разрыва с Павлом Прилучным. Оказалось, что проблемы в браке возникли уже давно, и побоям предшествовали другие конфликты. Звезда сериала «Мажор» был «паталогическим ревнивцем» и доставал жену по любому поводу, однако сам при этом позволял себе весьма фривольное поведение. Об этом Муцениеце рассказала в очередном выпуске шоу «Честный развод».

«Мы год к этому шли. Постоянные проблемы были. Дело в том, что он патологический ревнивец. А я за правду и честность. Если ты хочешь сходить в стриптиз-клуб, сходи со мной. Расскажи про свои пороки, а я их приму», — сообщила Агата.

Когда Паша-колотушка (именно так прозвали Прилучного коллеги) находился в адекватном состоянии, с ним хотя бы можно было разговаривать. Однако очень часто мужчина напивался и давал волю кулакам. Информация о дебошах актера даже попадала в СМИ, но Муцениеце до последнего пыталась исправить супруга и все отрицала. Но в конце концов, устав терпеть унижения, после очередного рукоприкладства Агата и записала скандальное видео.

Любопытно, что даже после этого Прилучный ничего не сделал для возвращения супруги. Более того, его поведение еще сильнее обидело Агату.